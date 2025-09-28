На фоне провалов ВСУ на поле боя Киев пытается втянуть НАТО в войну с Россией с помощью провокаций. Об этом заявил бывший премьер-министр и экс-директор ФСБ России Сергей Степашин, поддержав заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой о риске провокаций в Европе.

При этом он выразил уверенность, что российские спецслужбы уже проинформировали своих коллег из ЦРУ и БНД о готовящихся провокациях.

«Я знаю не понаслышке, что у нас всё-таки сохранились очень хорошие каналы взаимоотношений по линии спецслужб — и с США, да и с Германией тоже, давай уж откровенно говорить. Я уверен, что эта информация уже доведена до соответствующих спецслужб в Соединённых Штатах Америки и в Германии», — заявил он в разговоре с обозревателем kp.ru.

Отвечая на вопрос о роли британских спецслужб Степашин отметил их исторически враждебную позицию по отношению к России. В отличие от германских и американских коллег, сотрудничество с Ми-5 и Ми-6 практически невозможно, поскольку они традиционно работают против российских интересов, заключил он в эфире радио «Комсомольская правда».