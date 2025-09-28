Два района Запорожской области попали под массированный обстрел ВСУ

В Запорожской области зафиксированы новые атаки. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, ВСУ обстреляли Васильевский и Каменско-Днепровский районы, прогремело не менее семи взрывов.

«Идёт массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Зафиксировано не менее семи взрывов», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор региона призвал жителей не покидать укрытия до тех пор, пока обстановка не стабилизируется. Водителям он рекомендовал воздержаться от поездок в сторону обстреливаемых территорий, так как сохраняется риск повторных ударов.

Накануне сообщалось, что Запорожская область осталась без света после удара ВСУ по энергообъектам. Благо, электричество удалось вернуть в течение двух часов.