Аргентинцы устроили массовые протесты после пыток и убийства трёх девушек

Тысячи людей в Аргентине вышли на акции протеста, требуя справедливости по делу об убийстве трёх молодых женщин. Сообщения о масштабных демонстрациях распространило издание Pagina 12.

Протестующие вышли на улицы городов, чтобы осудить жестокое убийство 15-летней Лары Гутьеррес и её двоюродных сестёр, 20-летних Бренды дель Кастильо и Морены Верри. Участники акций требуют, чтобы все виновные в этом преступлении понесли ответственность, поскольку подобные случаи не должны оставаться безнаказанными.

«Начало марша в Буэнос-Айресе стало символом принятия и сдерживания горя. Помимо имён девушек, шествие несли транспаранты общественных организаций, ежедневно проводящих акции в районе Флорес: «Наши жизни не одноразовые», — указано в материале.

Инцидент произошёл 19 сентября в муниципалитете провинции Буэнос-Айрес, где над жертвами длительное время издевались, а весь процесс транслировался в прямом эфире для более чем 40 членов наркогруппировки. Наиболее изощрённым пыткам подверглась Лара Гутьеррес, которой её мучители отрезали пальцы на левой руке и ухо. Смерть наступила от удара, нанесённого непосредственно в шею. После истязаний тела расчленили и тайно захоронили.

По последним данным, на текущий момент по подозрению в тройном убийстве было задержано 12 человек. Один из арестованных в ходе допроса пояснил, что расправа над девушками была связана с кражей 5 килограммов веществ у одного из наркобаронов. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства.

