Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 13:02

News Media Holding выступил на Кубке по настольному теннису среди российских СМИ

Команды ведущих СМИ сразились в настольном теннисе на Кубке РГ Медиа в Лужниках

Обложка © Пресс-служба «РГ Медиа»

Обложка © Пресс-служба «РГ Медиа»

В спортивном комплексе «Лужники» состоялся первый командный Кубок «РГ-Медиа» по настольному теннису среди ведущих российских медиахолдингов. News Media Holding также принял участие в мероприятии, организованном «Российской газетой» при поддержке столичного Департамента спорта.

В турнире приняли участие семь крупнейших медиакомпаний страны, включая Rambler&Co, «Вечернюю Москву», News Media Holding, Мультимедиа холдинг, ИМ Медиа, Русскую Медиагруппу и «Известия», а также команда организатора — «РГ Медиа». Соревнования прошли по строгому регламенту Российской Федерации настольного тенниса под контролем судей высшей категории.

  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
  • Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»
    Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»

Фото © Пресс-служба «РГ Медиа»

1 / 14

«Я очень рада, что коллеги приняли вызов, думаю, это не последний наш Кубок. А сегодня пусть победит сильнейший!» — обратилась к участникам директор по развитию «РГ Медиа» Юлия Шимарская.

В рамках турнира 24 спортсмена боролись за награды в Золотом и Серебряном дивизионах. Победу в Золотом дивизионе одержала команда Rambler&Co, второе место заняли «Известия», третье — ИМ Медиа. В Серебряном дивизионе лучшей стала команда «РГ Медиа», за ней расположились Мультимедиа холдинг и Русская Медиагруппа. Звание лучшего игрока турнира завоевал Илья Плевако из Rambler&Co, а все призеры были награждены памятными кубками и почётными дипломами.

News Media Holding вошёл в топ-5 рейтинга медиахолдингов платформы Дзен
News Media Holding вошёл в топ-5 рейтинга медиахолдингов платформы Дзен

Ранее были подведены итоги третьего, предпоследнего раунда национальной премии «Бренд года в России 2025», в рамках которого был сформирован новый шорт-лист финалистов. В список претендентов на звание лучшего бренда вошла ещё 31 компания. Исполнительный директор премии Ольга Маркелова отметила, что интерес российских компаний к конкурсу демонстрирует устойчивую положительную динамику.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Журналисты
  • Теннис
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar