News Media Holding выступил на Кубке по настольному теннису среди российских СМИ

В спортивном комплексе «Лужники» состоялся первый командный Кубок «РГ-Медиа» по настольному теннису среди ведущих российских медиахолдингов. News Media Holding также принял участие в мероприятии, организованном «Российской газетой» при поддержке столичного Департамента спорта.

В турнире приняли участие семь крупнейших медиакомпаний страны, включая Rambler&Co, «Вечернюю Москву», News Media Holding, Мультимедиа холдинг, ИМ Медиа, Русскую Медиагруппу и «Известия», а также команда организатора — «РГ Медиа». Соревнования прошли по строгому регламенту Российской Федерации настольного тенниса под контролем судей высшей категории.





























«Я очень рада, что коллеги приняли вызов, думаю, это не последний наш Кубок. А сегодня пусть победит сильнейший!» — обратилась к участникам директор по развитию «РГ Медиа» Юлия Шимарская.

В рамках турнира 24 спортсмена боролись за награды в Золотом и Серебряном дивизионах. Победу в Золотом дивизионе одержала команда Rambler&Co, второе место заняли «Известия», третье — ИМ Медиа. В Серебряном дивизионе лучшей стала команда «РГ Медиа», за ней расположились Мультимедиа холдинг и Русская Медиагруппа. Звание лучшего игрока турнира завоевал Илья Плевако из Rambler&Co, а все призеры были награждены памятными кубками и почётными дипломами.

Ранее были подведены итоги третьего, предпоследнего раунда национальной премии «Бренд года в России 2025», в рамках которого был сформирован новый шорт-лист финалистов. В список претендентов на звание лучшего бренда вошла ещё 31 компания. Исполнительный директор премии Ольга Маркелова отметила, что интерес российских компаний к конкурсу демонстрирует устойчивую положительную динамику.