Не миф: Психотерапевт поделился способами справиться с осенней хандрой

Осенняя хандра является реальным психологическим состоянием, связанным с сезонными изменениями, а не выдумкой. Такое заявление сделал практикующий психотерапевт-консультант Максим Ковалёв.

«Осенняя хандра — это далеко не выдумка, как многие считают. Это реальное состояние, которое психологи называют сезонным аффективным расстройством», — отметил специалист в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Эксперт пояснил, что состояние вызвано сокращением светового дня, которое приводит к снижению уровня серотонина и нарушению выработки мелатонина. В качестве эффективных способов борьбы он рекомендовал световую терапию с использованием специальных ламп, регулярные дневные прогулки и физическую активность для стимуляции выработки эндорфинов.

Ковалёв также советует создавать уютные вечерние ритуалы — например, приготовление горячего шоколада или чтение книг, что помогает ощутить стабильность. Психотерапевт привёл пример из практики, когда клиент избавился от тоски по детству благодаря регулярным субботним просмотрам мультфильмов с горячим шоколадом.

Специалист подчеркнул важность социальных контактов и обращения к психологу при необходимости. Он рекомендовал воспринимать хандру как естественное временное состояние, ведя дневник для отслеживания эмоциональных колебаний.

Ранее психолог Александр Кичаев рассказал Life.ru, что осенью из-за промозглой погоды многие люди начинают импульсивно покупать лекарства. Специалист назвал такое поведение ритуалом, позволяющим чувствовать контроль над ситуацией, которую на самом деле нельзя контролировать.