«Хочу сказать вам спасибо»: Глушаков проведёт прощальный матч

Бывший капитан московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Денис Глушаков проведёт свой прощальный матч на «Арене Химки» 11 октября. Данное заявление сделал сам футболист, обратившись к фанатам, в телеграм-канале.

«Хочу пригласить вас на свой прощальный матч 11 октября. В 16:30 на «Арене Химки» сойдутся две команды легенд «Спартака» и «Локомотива». Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую. Хочу вас поблагодарить за последние годы, 20 лет карьеры, которые я провёл на футбольном поле. За шикарные эмоции, которые вы мне дарили. Хочу вам сказать спасибо и увидеть вас всех», — ответил он.

На момент организации прощального матча футболисту исполнилось 38 лет. Его последним клубом в Российской премьер-лиге стали подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале текущего года. За свою карьеру он успел стать чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака». Помимо этого, Глушаков выступал в РПЛ за столичный «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Нижний Новгород». За национальную сборную России он провёл 57 матчей, в которых забил 5 голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболку Марио Фернандес заявил о завершении своей профессиональной карьеры. Он обратился к фанатам на странице супруги в социальных сетях, где объявил о своём решении. Причины Марио разглашать не стал.