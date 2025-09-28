«Кто бы сомневался»: Захарова жёстко оценила просьбу Франции цензурировать Telegram в Молдавии
Заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбе спецслужб Франции помочь Молдавии цензурировать каналы перед президентскими выборами прокомментировала официальный представитель МИД РФ Маричя Захарова. Своим мнением она поделилась с РИА «Новости».
«Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», — сказала она.
Ранее Павел Дуров сообщил, что французские спецслужбы пытались заставить его ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии. По его словам, в обмен ему предлагали помощь в судебных разбирательствах во Франции. Дуров подчеркнул, что такие действия можно расценивать как вмешательство в судебный процесс или как попытку использовать его правовое положение для влияния на политику в Восточной Европе.
