«Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», — сказала она.

Ранее Павел Дуров сообщил, что французские спецслужбы пытались заставить его ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии. По его словам, в обмен ему предлагали помощь в судебных разбирательствах во Франции. Дуров подчеркнул, что такие действия можно расценивать как вмешательство в судебный процесс или как попытку использовать его правовое положение для влияния на политику в Восточной Европе.