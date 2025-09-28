Интервидение
28 сентября, 14:10

«Кто бы сомневался»: Захарова жёстко оценила просьбу Франции цензурировать Telegram в Молдавии

Захарова: Не удивительно, что Франция просит цензурировать Telegram в Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбе спецслужб Франции помочь Молдавии цензурировать каналы перед президентскими выборами прокомментировала официальный представитель МИД РФ Маричя Захарова. Своим мнением она поделилась с РИА «Новости».

«Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», — сказала она.

Ранее Павел Дуров сообщил, что французские спецслужбы пытались заставить его ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии. По его словам, в обмен ему предлагали помощь в судебных разбирательствах во Франции. Дуров подчеркнул, что такие действия можно расценивать как вмешательство в судебный процесс или как попытку использовать его правовое положение для влияния на политику в Восточной Европе.

Милена Скрипальщикова
