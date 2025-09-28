Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 сентября, 14:27

«Не могут реализовать»: Стала известна причина инцидента ВСУ с ракетой Patriot в Киеве

Полковник Матвийчук: Солдаты ВСУ не умеют правильно управлять ракетами Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Случай с сошедшей с траектории ракетой Patriot в Киеве стал следствием некомпетентности украинских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Достаточно много случаев, когда ВСУ в ходе отражения массированных атак пытаются применить Patriot, но в результате идёт стрельба по домам. Так было уже в одном из районов Киева, когда они там разгромили дом. Это было в Польше, когда ракета упала на излёте. То есть это неподготовленные экипажи, которые не могут полностью реализовать возможности этого комплекса», — сказал он.

Он добавил, что на вооружении Украины осталось примерно 50% от первоначального количества зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, российские военные успешно уничтожают эти установки.

Российские военные лишили армию Зеленского ещё одного ЗРК Patriot

Ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксирован сбой в работе украинского зенитного ракетного комплекса Patriot во время отражения ракетного обстрела Киева. Одна из ракет комплекса сошла с траектории и поразила жилой квартал вместо российской крылатой ракеты Х‑101. Камеры наблюдения зафиксировали, что после пуска зенитная ракета набрала скорость, а затем резко отклонилась от курса и полетела в сторону жилых домов.

Милена Скрипальщикова
