28 сентября, 15:14

На Урале хозяйку пса, откусившего ухо ребёнку, осудили на год исправительных работ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Хозяйка собаки в Челябинской области получила наказание за причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка по неосторожности. О вынесенном приговоре сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошёл в августе 2024 года в селе Кременкуль. Американский стаффордширский терьер выбежал со двора и набросился на трёхлетнего мальчика, схватив его за ухо. В результате нападения ребёнок получил серьёзные травмы, включая ампутацию части ушной раковины и рубцы на голове.

Пострадавший ребёнок. Фото © Telegram /Прокуратура Челябинской области

Мировой судья судебного участка №4 Сосновского района признал хозяйку животного виновной по части 1 статьи 118 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. При рассмотрении дела учли, что обвиняемая полностью возместила материальный ущерб семье пострадавшего.

Самовыгульные псы напали на ребёнка с собакой в подмосковном Растуново

Травмы после столкновения с собакой получила и 14-летняя жительница Омска. Бойцовский пёс вцепился девочку, которая выгуливала маленького шпица. Прокуратура также начала проверку.

