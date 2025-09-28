Фестиваль «Уличный драйв» в Москве собрал более 70 тысяч участников

В «Лужниках» 27 сентября прошёл крупнейший фестиваль экстремального спорта Москвы — «Уличный драйв», собравший более 70 тысяч участников. Это рекордное количество людей, принявших участие в активностях фестиваля.

Фестиваль экстремального спорта «Уличный драйв». Видео © Life.ru

Посетители могли попробовать себя в 11 экстремальных дисциплинах: BMX, FMX, стантрайдинг, скейтбординг, роллерный и самокатный спорт, паркур и брейк-данс. Были организованы мастер-классы и показательные выступления, а также фан-встречи с известными спортсменами из более чем 15 стран, включая США, Японию, Францию, Италию и Бразилию.

Особое внимание привлекла «Царь-рампа» — крупнейшая в Европе конструкция для роллеров, скейтбордистов и BMX-райдеров. Территорию олимпийского комплекса переоборудовали под зоны для экстремальных выступлений, установив трамплины и специальные конструкции для показательных заездов.

