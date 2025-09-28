В Молдавии закрыли мосты на границе с Приднестровьем из-за угрозы минирования

Правоохранительные органы Молдавии полностью перекрыли движение по мосту рядом с приднестровским городом Рыбница из-за поступившей анонимной угрозы о минировании. Одновременно с этим аналогичное сообщение поступило и на избирательный участок в молдавском городе Резина, который был специально открыт для граждан, проживающих в Приднестровье, сообщает телеканал TV-8.

В течение всего дня на подъездах к мосту скопилась значительная очередь из людей, направлявшихся для участия в голосовании. Ситуация вызвала серьёзные затруднения для избирателей, пытающихся попасть на участки. Поступившие сообщения о минировании потребовали проведения срочных проверочных мероприятий.

По информации портала «Новости Приднестровья», аналогичный инцидент произошёл и у города Каменка, где движение по мосту также было прекращено после анонимного звонка. Помимо этого, полиция Молдавии зафиксировала анонимные сообщения о минировании объектов в 14 населённых пунктах, расположенных вдоль границы с Приднестровьем.

Напомним, что в Молдавии проходят парламентские выборы, которые признаны состоявшимися, поскольку порог явки в 33% был преодолён. Их итог может сильно повлиять на планы Санду на дальнейшее сближение с ЕС. По этой причине экс-президент страны Игорь Додон предупредил, что нынешнее руководство Молдавии собирается аннулировать итоги парламентских выборов.