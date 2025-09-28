Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 10:48

Молдавских властей заподозрили в желании пойти по румынскому сценарию в выборах

Додон: Санду собирается аннулировать итоги выборов по румынскому сценарию

Обложка © ТАСС / Vadim Ghirda

Обложка © ТАСС / Vadim Ghirda

Нынешнее руководство Молдавии собирается аннулировать итоги парламентских выборов, заявил экс-президент страны Игорь Додон. По его словам, Майя Санду готова «отменить выборы» в ближайшее время. Додон призвал граждан к мирному митингу у парламента в защиту своего выбора.

«Исходя из того, что нынешняя власть рассматривает вариант аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю с завтра в 12:00 выйти перед парламентом для защиты нашей победы», — сказал он журналистам.

По мнению Додона, оппозиция одерживает явную победу на избирательных участках, однако действующий в Кишинёве режим всеми силами пытается удержать власть и не допустить к ней независимые силы. Экс-президент настаивает на необходимости для Молдавии поддерживать равноправные связи как с восточными, так и с западными партнёрами, отвергая одностороннюю ориентацию на Евросоюз. Он утверждает, что эта точка зрения находит широкую поддержку среди граждан республики.

«Выбор между войной и миром»: В ОП РФ рассказали о последствиях победы партии Санду в Молдавии
«Выбор между войной и миром»: В ОП РФ рассказали о последствиях победы партии Санду в Молдавии

Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Молдавии начались парламентские выборы. С 07:00 по местному времени открылись 1 961 избирательный участок, при этом продолжается информирование о работе пунктов. За границей начали работу 301 избирательный пункт, в России — только два участка при посольстве в Москве, где для голосующих подготовлено 10 000 бюллетеней. Президент страны Майя Санду уже заявила о фактах коррупции и попытках подкупа избирателей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Молдавия
  • Игорь Додон
  • Майя Санду
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar