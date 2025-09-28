Молдавских властей заподозрили в желании пойти по румынскому сценарию в выборах
Додон: Санду собирается аннулировать итоги выборов по румынскому сценарию
Нынешнее руководство Молдавии собирается аннулировать итоги парламентских выборов, заявил экс-президент страны Игорь Додон. По его словам, Майя Санду готова «отменить выборы» в ближайшее время. Додон призвал граждан к мирному митингу у парламента в защиту своего выбора.
«Исходя из того, что нынешняя власть рассматривает вариант аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю с завтра в 12:00 выйти перед парламентом для защиты нашей победы», — сказал он журналистам.
По мнению Додона, оппозиция одерживает явную победу на избирательных участках, однако действующий в Кишинёве режим всеми силами пытается удержать власть и не допустить к ней независимые силы. Экс-президент настаивает на необходимости для Молдавии поддерживать равноправные связи как с восточными, так и с западными партнёрами, отвергая одностороннюю ориентацию на Евросоюз. Он утверждает, что эта точка зрения находит широкую поддержку среди граждан республики.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Молдавии начались парламентские выборы. С 07:00 по местному времени открылись 1 961 избирательный участок, при этом продолжается информирование о работе пунктов. За границей начали работу 301 избирательный пункт, в России — только два участка при посольстве в Москве, где для голосующих подготовлено 10 000 бюллетеней. Президент страны Майя Санду уже заявила о фактах коррупции и попытках подкупа избирателей.
