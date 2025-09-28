Генсек НАТО раскрыл итог украинского конфликта

Конфликт на Украине с высокой вероятностью завершится за столом переговоров. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пообещав Киеву защиту после достижения любого мирного соглашения или прекращения огня.

По его словам, президент России Владимир Путин «хочет получить всё, но понимает невозможность такого сценария». Рютте напомнил, что не все вооружённые конфликты заканчиваются переговорами, приведя в пример безоговорочную победу во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что в случае с Украиной наиболее вероятным исходом станут именно переговоры, но Незалежная должна быть уверена в своей безопасности после их завершения.

Генсек также самоуверенно заявил, что усиление давления на Россию является единственным способом заставить её сесть за стол переговоров. Якобы большое количество встреч с Путиным позволили ему получить определённый опыт для понимания РФ.

Ранее Марк Рютте пообещал Украине, что страны НАТО намерены организовать непрерывные поставки американских вооружений. Он добавил, что эти поставки будут осуществляться в сочетании с санкционным давлением на Россию