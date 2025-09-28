Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по урегулированию на Украине

«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое», — сказал Вэнс в интервью Fox News.

Также Вэнс заявил, что США изучают вариант передачи ракет Tomahawk Киеву через союзников по НАТО. С его слов, диалог уже перешёл в активную фазу, однако последнюю точку в нём поставят только в Овальном кабинете.



