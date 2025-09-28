Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по урегулированию на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил стремление Вашингтона к достижению мира на Украине. Он также подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон, сравнив ситуацию с необходимостью двух партнёров для танца.
«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое», — сказал Вэнс в интервью Fox News.
Он также заявил, что Россия в последние недели якобы уклоняется от переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, россияне отказались как от двусторонних встреч с украинской стороной, так и от трёхсторонних переговоров с участием представителей администрации США.
Также Вэнс заявил, что США изучают вариант передачи ракет Tomahawk Киеву через союзников по НАТО. С его слов, диалог уже перешёл в активную фазу, однако последнюю точку в нём поставят только в Овальном кабинете.
