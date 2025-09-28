«Такой откровенности не ожидала»: Захарова с иронией отреагировала на слова Санду о подкупе избирателей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла «откровенными» высказывания президента Молдавии Майи Санду относительно предполагаемого внешнего влияния на выборы в стране. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

«Такой откровенности от неё я не ожидала», — написала Захарова, комментируя заявление Санду о «подкупе избирателей» на парламентских выборах.

Напомним, после голосования Санду обратилась к гражданам, заявив о выявленных в ходе выборов коррупционных схемах. Она упомянула, что обсуждала с правоохранителями методы противодействия попыткам подкупа избирателей, на которые, по её информации, было потрачено около 100 миллионов евро.