МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопуске граждан к выборам

МИД Приднестровья направил официальный протест, обвинив власти Молдавии в создании препятствий для участия жителей республики в парламентских выборах. Поводом для заявления стала блокировка движения по нескольким мостам через Днестр в день голосования.

«МИД выражает решительный протест в связи с применением подобных антидемократических методов. Очевидно, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья, исключая их из правового поля и блокируя возможности быть равноправными участниками избирательного процесса», — говорится в сообщении.

Приднестровское внешнеполитическое ведомство обратилось за содействием к международным посредникам, включая ОБСЕ. В заявлении содержится призыв к Молдавии и всем участникам переговорного процесса предпринять усилия для снятия искусственных ограничений. Дипломаты подчеркнули необходимость реального обеспечения прав и свобод жителей Приднестровья, обратившись к формату «пять плюс два», где посредниками выступают ОБСЕ, Россия и Украина.

Напомним, что в Молдавии проходят парламентские выборы, которые признаны состоявшимися, поскольку порог явки в 33% был преодолён. Их итог может сильно повлиять на планы Санду на дальнейшее сближение с ЕС. Впоследствии несколько мостов были перекрыты из-за поступившей анонимной угрозы о минировании. В связи с этим граждане ПМР не получили возможность проголосовать.