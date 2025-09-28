Интервидение
28 сентября, 14:42

На Западе раскрыли, какая страна пойдёт по украинскому сценарию

Журналист Фази: Молдавии грозит украинский сценарий из-за политики ЕС и НАТО

Продолжающееся давление на Молдавию с целью заставить её выбрать сторону в противостоянии Запада и России может привести к реализации так называемого украинского сценария. Такое мнение высказал журналист Томас Фази в своей публикации в социальной сети X.

Он пояснил, что подобное принуждение к выбору стало одной из причин разрушения Украины. По его словам, сейчас Европейский союз и НАТО пытаются повторить этот подход в отношении Молдавии. Фази добавил, что этот процесс осуществляется при активной поддержке марионеточных сил, таких как президент Майя Санду.

Напомним, что в Молдавии проходят парламентские выборы, которые признаны состоявшимися, поскольку порог явки в 33% был преодолён. Их итог может сильно повлиять на планы Санду на дальнейшее сближение с ЕС. По этой причине экс-президент страны Игорь Додон предупредил, что нынешнее руководство Молдавии собирается аннулировать итоги парламентских выборов.

Юлия Сафиулина
