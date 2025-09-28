Интервидение
28 сентября, 17:25

Звонок Трампа о российском газе застал Орбана врасплох во время семейного ужина

Обложка © ТАСС / Алексей Майшев / POOL

Обложка © ТАСС / Алексей Майшев / POOL

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что во время семейного ужина ему поздно вечером позвонил президент США Дональд Трамп. Американский лидер поинтересовался у него о планах Будапешта относительно российского нефти и газа. Орбан заверил, что его ответ соответствовал национальным интересам Венгрии.

«Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет. Разумеется, я правильно представил венгерскую национальную позицию, доел лечо и отправился на покой, потому что мы были привержены интересам Венгрии, как и следовало», — сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, оппозиционные партии «полностью подкуплены» Брюсселем. Он выразил опасение, что если они придут к власти, то за полгода полностью перевернут венгерскую политику, согласившись на все условия, которые нынешнее правительство не принимает.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Запад перестал быть образцом для подражания. Он призвал к интеллектуальной и политической смелости, необходимой для признания этого факта и поиска альтернативных, более эффективных путей. В качестве аргументов Орбан указал на системные кризисы, с которыми столкнулся ЕС: от долговой проблемы и неконтролируемой миграции до роста насилия и ошибочных политических решений.

Вероника Бакумченко
