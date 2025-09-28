Интервидение
28 сентября, 17:44

В Польше сообщили о повреждении здания посольства в Киеве

RMF FM: Посольство Польши в Киеве оказалось повреждено обломками ракеты

Обложка © Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Здание посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате падения обломка ракеты. Об этом заявил представитель МИД республики Павел Вронский, передаёт радиостанция RMF FM.

Вронский в беседе с журналистами описал детали произошедшего. Он подтвердил, что фрагмент поразил крышу консульского отдела, пробил потолок и оказался на кухне. Дипломат отдельно отметил, что в данном происшествии никто из сотрудников посольства не пострадал.

По словам Вронского, после случившегося была оперативно проведена предварительная оценка нанесённого ущерба. Её результаты показали, что повреждения являются незначительными. Работа дипломатической миссии не будет нарушена, и её консульский отдел откроется для посетителей в понедельник в обычном режиме.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что беспилотники, чьи обломки были обнаружены в Польше, имели меньшую дальность полёта, чем расстояние от российской границы до республики. При этом Москва предложила Варшаве провести встречу для совместного расследования, включающего анализ обломков и оценку зоны поражения.

Юлия Сафиулина
