«Используйте возможности»: Келлог заявил, что США не запрещают Киеву бить вглубь России

Администрация США не запрещает Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Об этом в ходе своего интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Отвечая на вопрос о позиции американской стороны, Келлог сослался на высказывания вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Он подтвердил, что Вашингтон разрешает Киеву использовать свои возможности для атак.

«Ответ на этот вопрос — да, используйте все возможности, чтобы наносить удары вглубь», — сказал Келлог.

Спецпосланник добавил, что для Украины не существует неприкосновенных мест в выборе целей на российской территории. При этом Келлог не стал конкретизировать, распространяется ли данная позиция на применение американского дальнобойного оружия. Он избежал прямого комментария.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. При этом конкретных обязательств он не давал.