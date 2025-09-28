Допинг-проба трёхкратного чемпиона РФ по лыжным гонкам Парфёнова дала положительный результат

В допинг-пробе российского лыжника Андрея Парфёнова, призёра этапов Кубка мира и участника чемпионата мира 2015 года, обнаружены следы запрещённого вещества — мельдония. Об этом сообщил телеграм-канал «Лыжные гонки 47».

По информации источника, вещество было найдено в небольшом количестве. В команде Парфёнова заявили о начале внутреннего расследования, подчеркнув, что ответственность за нарушение антидопинговых правил лежит на спортсмене. Трёхкратный чемпион России по лыжным гонкам выразил удивление результатам пробы. Он собирается выяснить, каким образом мельдоний мог попасть в его организм. Также лыжник заявил, что никогда сознательно не принимал запрещённые препараты.

«На протяжении всей спортивной карьеры я максимально внимательно относился к питанию, спортивным добавкам, контролировал каждую мелочь, поэтому для меня результат стал шоком. И сейчас я разбираюсь, как эта субстанция могла попасть в мой организм», — отметил спортсмен.

37-летний Парфёнов дважды побеждал на чемпионате России в спринте, и ещё раз — в командном спринте.

Ранее сообщалось, что РУСАДА приняло решение о дисквалификации горнолыжницы Ярославы Поповой на один год за нарушение антидопинговых правил. В её допинг-пробе был найден туаминогептан. Срок отстранения отсчитывается с 28 мая 2025 года. Спортсменка является призёром чемпионата России в слалом-гиганте и параллельном слаломе.