28 сентября, 21:03

На выборах проголосовали лишь 12 тыс. из 300 тыс. избирателей из Приднестровья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /BUTENKOV ALEK

По данным ЦИК Молдавии на 21:45 мск, в парламентских выборах смогли принять участие лишь около 12 тысяч избирателей из Приднестровья. Информацию предоставили в Центральной избирательной комиссии страны.

Официальный представитель МИД Приднестровья заявил, что ЦИК Молдавии ограничил возможности волеизъявления для жителей. По его словам, для более чем 300 тысяч молдавских граждан, проживающих в Приднестровье, было открыто всего 12 избирательных участков.

В течение дня молдавские власти создавали дополнительные трудности для приднестровцев, желающих проголосовать. Сообщалось об усиленных проверках на мостах и угрозах минирования. Подобные меры серьёзно осложнили доступ к избирательным участкам.

Ранее сообщалось, что движение по мосту возле приднестровского города Рыбница было перекрыто из-за анонимного сообщения об угрозе минирования. Об аналогичном инциденте также сообщали на избирательном участке в молдавском городе Резина. Люди, желающие проголосовать, выстроились в длинные очереди на подъездах к мосту. По данным портала «Новости Приднестровья», аналогичная ситуация возникла и у города Каменка. Полиция Молдавии получила сообщения о минировании объектов в 14 населённых пунктах, расположенных вдоль границы с Приднестровьем.

