В Молдавии задержали трёх человек после обысков по делу о подготовке беспорядков

После проведения обысков по делу о подготовке предполагаемых беспорядков и дестабилизации обстановки после парламентских выборов в Молдавии были задержаны три человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции республики.

По данным полиции, двое из задержанных являются братьями и, предположительно, сотрудниками правоохранительных органов левобережья Днестра, ответственными за координацию, мониторинг и материально-техническое обеспечение групп. При обыске у задержанных изъята пиротехника и легковоспламеняющиеся вещества, которые могли быть использованы для создания паники и хаоса.

«Сотрудники Национального инспектората расследований и бригады полиции специального назначения Fulger совместно со Службой информации и безопасности и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам в настоящее время проводят мероприятия в рамках уголовного дела по факту подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки сразу после окончания голосования и во время завтрашней акции протеста в столице. Были задержаны три человека», — говорится в сообщении.

Ранее лидер оппозиционного патриотического блока Игорь Додон призвал все оппозиционные политические силы страны присоединиться к мирной акции протеста, запланированной на 29 сентября. Он подчеркнул, что приглашает представителей оппозиционных партий и лидеров общественного мнения принять участие в протесте, который состоится в понедельник перед зданием парламента Молдавии. По его словам, акция должна пройти без партийной символики, а трибуна будет открыта для всех желающих высказаться.