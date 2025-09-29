Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 21:27

Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине этой осенью

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с блэкаутом. Слова бывшего комика приводит издание «Страна.ua».

Как утверждает Зеленский, блэкаут может произойти уже этой осенью. Также главарь киевского режима обвинил Россию в запуске беспилотных летательных аппаратов по странам Европы с судов «теневого флота», однако никаких доказательств этому не привёл.

В Киеве создают энергетические острова для защиты от блэкаутов
В Киеве создают энергетические острова для защиты от блэкаутов

Ранее Владимир Зеленский выступил с угрозами нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Москвы, что, по его словам, якобы может спровоцировать блэкаут в российской столице. Бывший комик заверил, что эта тема поднималась на его встрече с американским лидером Дональдом Трампом 23 сентября. ВСУ могут нанести ответные удары по Москве, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, заявил главарь киевского режима.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar