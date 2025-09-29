Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с блэкаутом. Слова бывшего комика приводит издание «Страна.ua».

Как утверждает Зеленский, блэкаут может произойти уже этой осенью. Также главарь киевского режима обвинил Россию в запуске беспилотных летательных аппаратов по странам Европы с судов «теневого флота», однако никаких доказательств этому не привёл.

Ранее Владимир Зеленский выступил с угрозами нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Москвы, что, по его словам, якобы может спровоцировать блэкаут в российской столице. Бывший комик заверил, что эта тема поднималась на его встрече с американским лидером Дональдом Трампом 23 сентября. ВСУ могут нанести ответные удары по Москве, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, заявил главарь киевского режима.