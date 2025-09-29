Скончалась трёхкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Федерация бокса России с прискорбием сообщила о кончине трёхкратной чемпионки мира и Европы Ирины Синецкой. Спортсменка ушла из жизни в возрасте 46 лет, причины смерти не разглашаются.

В заявлении федерации отмечается, что Синецкая была самой титулованной спортсменкой в истории российского женского бокса, и её уход стал невосполнимой потерей для всего спортивного сообщества.

«Тяжело и горько осознавать, что её больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», — сказано в заявлении Федерации бокса России.

На протяжении своей карьеры Ирина Синецкая 11 раз становилась чемпионкой России. Кроме того, она завоевала серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира, а также серебро чемпионата Европы. За свои достижения она была удостоена звания заслуженного мастера спорта.

Ранее сообщалось о трагической кончине бывшего футболиста английского клуба «Арсенал» Билли Вигара. Спортсмен ушёл из жизни после неудачного удара головой в матче. Вигар, выступавший за «Чичестер Сити», в ходе игрового эпизода влетел в бетонную стенку, получив в результате тяжёлую черепно-мозговую травму. Он был незамедлительно госпитализирован и введён в кому. 23 сентября ему была проведена операция, однако, несмотря на все усилия врачей, 25 сентября футболист скончался.