29 сентября, 00:46

Саркози сообщил, что продолжит в суде борьбу за невиновность после приговора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговорённый к пяти годам тюрьмы, намерен продолжить судебную тяжбу, чтобы добиться признания своей невиновности по коррупционному делу. Об этом он заявил в интервью изданию Journal du Dimanche.

«Я невиновен, и я не прекращу борьбу, пока не добьюсь истины, то есть признания своей честности», — цитирует Саркози издание.

Экс-президент отметил, что уже 12 лет настаивает на том, что материалы о его якобы имеющихся коррупционных связях с властями Ливии, опубликованные изданием Mediapart в 2012 году, являются ложными, а сам суд фактически признал несостоятельность обвинения.

Ранее суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч евро. Суд Парижа посчитал доказанным, что Саркози выиграл выборы в 2007 году при помощи 50 миллионов евро от Каддафи.

