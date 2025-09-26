Николя Саркози не будет просить Макрона о помиловании

Экс-президент Франции Николя Саркози, приговорённый судом к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, не планирует просить о помиловании у действующего лидера страны Эмманюэля Макрона.

Как сообщил адвокат Саркози Жан-Мишель Дарруа в эфире телеканала BFMTV, бывший глава государства намерен продемонстрировать свою невиновность и не рассматривает возможность обращения за помилованием.

Защита экс-президента заявила, что будет бороться за как можно более короткое пребывание Саркози в тюрьме, а также назвала приговор «необоснованным».