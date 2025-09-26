Николя Саркози не будет просить Макрона о помиловании
Обложка © ТАСС / АР
Экс-президент Франции Николя Саркози, приговорённый судом к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, не планирует просить о помиловании у действующего лидера страны Эмманюэля Макрона.
Как сообщил адвокат Саркози Жан-Мишель Дарруа в эфире телеканала BFMTV, бывший глава государства намерен продемонстрировать свою невиновность и не рассматривает возможность обращения за помилованием.
Защита экс-президента заявила, что будет бороться за как можно более короткое пребывание Саркози в тюрьме, а также назвала приговор «необоснованным».
Напомним, французская юстиция вынесла суровый приговор Николя Саркози, назначив ему пять лет лишения свободы. Обвинение касалось его предполагаемого сговора с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 2007 году. Кроме тюремного срока, политик обязан уплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Важным прецедентом в судебной практике Франции стало требование суда к экс-президенту носить электронный браслет, что фактически означает домашний арест.
