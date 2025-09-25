Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 сентября, 14:27

«У французов в крови стремление к расправе»: В Госдуме после приговора Саркози предупредили Макрона

Депутат Хамитов: Саркози поплатился за иллюзию вседозволенности

Обложка © ТАСС / ЕРА

У французов в крови стремление к расправе над своими королями и президентами. Так депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов прокомментировал приговор парижского суда экс-главе Франции Николя Саркози.

У французов, судя по всему, в крови стремление к расправе над своим руководством — так было во времена королей, так продолжается и сейчас, с поправкой на средства и обстоятельства. Это событие лишний раз показывает, насколько непрочно политическое положение в так называемых развитых странах. Никто не может поручиться за то, что будет завтра. А уж учитывая постоянные скандалы, связанные с сомнительным финансированием собственных политических проектов, — тем более.

Амир Хамитов

Депутат Госдумы

По словам парламентария, Саркози, вероятно, надеялся, что всё сойдёт ему с рук, но в итоге пополнил список тех, кто поплатился за собственную иллюзию вседозволенности в Европе. Собеседник Life.ru добавил, что Макрону следовало бы призадуматься.

Экс-президент Франции Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой

Напомним, сегодня экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2007 году. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч евро. Кстати, Саркози стал первым французским лидером, которому назначили ношение электронного браслета.

Александра Вишнякова
