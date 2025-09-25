«У французов в крови стремление к расправе»: В Госдуме после приговора Саркози предупредили Макрона

У французов, судя по всему, в крови стремление к расправе над своим руководством — так было во времена королей, так продолжается и сейчас, с поправкой на средства и обстоятельства. Это событие лишний раз показывает, насколько непрочно политическое положение в так называемых развитых странах. Никто не может поручиться за то, что будет завтра. А уж учитывая постоянные скандалы, связанные с сомнительным финансированием собственных политических проектов, — тем более.