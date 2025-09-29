В США сообщили о разработке оружия, способного уничтожать десятки дронов за один раз

Испытания микроволновой системы Leonidas показали, что она может нейтрализовать до 49 беспилотников за раз. Разработкой этого оружия, о котором пишет New Atlas, занималась компания Epirus.

Как сообщает портал, на последних испытаниях система уничтожила в общей сложности 61 БПЛА. Для этого она использует высокоэнергетические микроволны, которые выводят из строя бортовую электронику дронов.

В материале утверждается, что система безопасна для людей, находящихся вблизи неё. Автор подчёркивает, что в основе оружия лежат полупроводники из нитрида галлия.

