Американский лайнер прибыл из Европы с трупом в отсеке шасси

В американском городе Шарлотт сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело мужчины в техническом отсеке шасси пассажирского лайнера. Как сообщили в CBS News, погибший был безбилетником. Воздушное судно прибыло из Европы в международный аэропорт имени Шарлотты Дуглас.

Информация была передана в правоохранительные органы, работают следователи из отдела по расследованию убийств. Представители авиакомпании заявили, что оказывают содействие полиции и предоставляют необходимые материалы для проверки. Подробности о личности погибшего пока не разглашаются.

Ранее в Техасе потерпел крушение легкомоторный самолёт, в результате происшествия погибли два человека. По предварительной информации, во время полёта у воздушного судна возникла техническая неисправность. Пилот попытался совершить экстренную посадку, но самолёт потерпел крушение недалеко от взлётной полосы и загорелся.