PYOK: Пилоты авиалиний США забыли выпустить шасси при посадке в Финиксе

Пилоты Airbus A319 компании American Airlines, на борту которого находилось 132 пассажира, предположительно забыли выпустить шасси во время посадки в Финикс Скай-Харбор. Этот инцидент попал в объектив камеры, сообщает PYOK.

Система оповещения в кабине уведомила пилотов о ситуации. Они исправили ошибку, но для безопасности решили не приземляться сразу, а сделать второй круг. Пилоты снова убрали шасси и поднялись в небо. В итоге лайнер успешно приземлился со второго раза.