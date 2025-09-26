PYOK: Пилоты авиалиний США забыли выпустить шасси при посадке в Финиксе
Пилоты Airbus A319 компании American Airlines, на борту которого находилось 132 пассажира, предположительно забыли выпустить шасси во время посадки в Финикс Скай-Харбор. Этот инцидент попал в объектив камеры, сообщает PYOK.
Пилоты в США забыли про шасси. Видео © X / Turbinetraveler
Система оповещения в кабине уведомила пилотов о ситуации. Они исправили ошибку, но для безопасности решили не приземляться сразу, а сделать второй круг. Пилоты снова убрали шасси и поднялись в небо. В итоге лайнер успешно приземлился со второго раза.
Ранее Life.ru рассказывал, как хвост самолёта авиакомпании «Россия» «вырвало» перед вылетом из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение с бортом китайской авиакомпании. После инцидента самолёт Airbus A330 отстранили от полётов.
