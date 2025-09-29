Орегон подал иск против Трампа, чтобы заблокировать отправку войск в Портленд

Власти Орегона подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, чтобы добиться отмены мобилизации 200 бойцов орегонской нацгвардии штата для службы в городе Портленд. Об этом сообщил генпрокурор Орегона Дэн Рейфилд.

Он отметил, что 28 сентября министр обороны США Пит Хегсет направил губернатору Орегона Тине Котек меморандум, разрешающий выполнение федеральных функций на протяжении 60 дней для 200 военных нацгвардии штата.

«Штат Орегон и город Портленд подали иск против президента Дональда Трампа, министра обороны США Пита Хегсета, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, министерства обороны США и министерства внутренней безопасности США, оспаривая незаконное развертывание 200 членов национальной гвардии Орегона для выполнения функций федеральных правоохранительных органов», — написал Рейнфилд у себя в соцсети X.

Генпрокурор добавил, что иск требует «незамедлительного вмешательства суда» с целью признания распоряжений из Вашингтона незаконными и приостановки действия президентского приказа.

Ранее мэр Портленда Кит Уилсон выступил с критикой в адрес Дональда Трампа из-за его решения об отправке войск в город. Он подчеркнул, что Портленд не нуждается в дополнительном военном присутствии. Уилсон заверил, что в городе отсутствует «беззаконие или насилие», если только сам президент не планирует их спровоцировать.