Бывший премьер-министр Франции Барнье был избран депутатом от округа в Париже

Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье был избран депутатом нижней палаты парламента страны от одного из округов Парижа. Такой информацией делится издание Figaro.

«Спустя десять месяцев после свержения (правительства. — Прим. Life.ru) бывший премьер Мишель Барнье в ближайшие дни вернётся в национальное собрание после своей убедительной победы в это воскресенье на дополнительных выборах во втором избирательном округе Парижа», — говорится в публикации.

Подчёркивается, что во втором туре Барнье смог заручиться большей поддержкой избирателей, чем его соперник, социалист Фредериком Бреденом. За бывшего премьера проголосовали свыше 62 процента избирателей.

Барнье находился на посту премьер-министра Франции в период с сентября по декабрь 2024 года. Его правительство было отправлено в отставку в результате вотума недоверия, инициированного оппозицией, что стало первым подобным случаем с 1962 года. Причиной политического кризиса стали разногласия вокруг принятия законопроекта о бюджете.

Ранее британский политолог Александр Меркурис заявил, что решение всех проблем во Франции возможно только после отставки президента Эмманюэля Макрона. Эксперт выразил уверенность, что именно действующий президент Пятой республики является причиной дестабилизации в стране. Уход Макрона в отставку, а также проведение досрочных парламентских и президентских выборов могли бы способствовать разрешению кризиса во Франции.