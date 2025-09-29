Военнослужащие группировки войск «Южная» взяли в плен бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ), единственного выжившего из своего подразделения на одном из участков Северского направления. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации, полученной от военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, российские войска осуществляли интенсивные атаки с применением артиллерии и дронов. По его словам, чтобы выжить, пришлось игнорировать приказы, оставаться в укрытии и забаррикадировать вход в блиндаж.

«Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырёх человек. Из всех я остался один и выжил за счёт того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход», — рассказал пленный.

Он также добавил, что позднее его обнаружили российские штурмовики, которые вытащили его из убежища, и, по его словам, спасли от смерти.

Ранее российские военнослужащие освободили юг Донецкой Народной Республики. С января по сентябрь 2025 года российские войска освободили 4,7 тыс. кв. км, из которых большая часть (свыше 3,3 тыс. кв. км) приходится на ДНР. Значительное продвижение также отмечено в Харьковской (540 кв. км), Сумской (220 кв. км) и Днепропетровской (175 кв. км) областях.