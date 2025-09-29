Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 03:34

Под Северском нашли единственного уцелевшего в подразделении военного ВСУ

РИАН: Под Северском обнаружен единственный выживший боец из подразделения ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Военнослужащие группировки войск «Южная» взяли в плен бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ), единственного выжившего из своего подразделения на одном из участков Северского направления. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации, полученной от военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, российские войска осуществляли интенсивные атаки с применением артиллерии и дронов. По его словам, чтобы выжить, пришлось игнорировать приказы, оставаться в укрытии и забаррикадировать вход в блиндаж.

«Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырёх человек. Из всех я остался один и выжил за счёт того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход», — рассказал пленный.

Он также добавил, что позднее его обнаружили российские штурмовики, которые вытащили его из убежища, и, по его словам, спасли от смерти.

Новости СВО. ВС РФ зажимают ВСУ в клещи под Добропольем, Киев срочно перебрасывает резервы, Карл III втягивает Трампа в конфликт, 29 сентября
Новости СВО. ВС РФ зажимают ВСУ в клещи под Добропольем, Киев срочно перебрасывает резервы, Карл III втягивает Трампа в конфликт, 29 сентября

Ранее российские военнослужащие освободили юг Донецкой Народной Республики. С января по сентябрь 2025 года российские войска освободили 4,7 тыс. кв. км, из которых большая часть (свыше 3,3 тыс. кв. км) приходится на ДНР. Значительное продвижение также отмечено в Харьковской (540 кв. км), Сумской (220 кв. км) и Днепропетровской (175 кв. км) областях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar