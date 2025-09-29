Председатель Государственной думы Вячеслав Володин находится с официальным визитом во Вьетнаме. В Ханое он встретился с президентом страны Лыонг Кыонгом и обсудил развитие отношений между Россией и Вьетнамом.

Также Володин провёл переговоры с премьер-министром Фам Минь Чинем о торгово-экономическом сотрудничестве и встретился со спикером Нацсобрания Чан Тхань Маном. В Ханое прошло четвёртое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Нацсобранием Вьетнама.

Ранее российский президент Владимир Путин встретился с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле. Они обсудили армянскую атомную энергетическую отрасль и спад во взаимном товарообороте, который как утверждается, связан с некоторыми глобальными процессами.