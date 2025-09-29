Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 04:25

Володин обсудил торгово-экономическое сотрудничество с президентом Вьетнама

Обложка © Telegram / Государственная Дума

Обложка © Telegram / Государственная Дума

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин находится с официальным визитом во Вьетнаме. В Ханое он встретился с президентом страны Лыонг Кыонгом и обсудил развитие отношений между Россией и Вьетнамом.

Также Володин провёл переговоры с премьер-министром Фам Минь Чинем о торгово-экономическом сотрудничестве и встретился со спикером Нацсобрания Чан Тхань Маном. В Ханое прошло четвёртое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Нацсобранием Вьетнама.

Володин призвал чиновников снять розовые очки и перестать ездить по заграницам
Володин призвал чиновников снять розовые очки и перестать ездить по заграницам

Ранее российский президент Владимир Путин встретился с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле. Они обсудили армянскую атомную энергетическую отрасль и спад во взаимном товарообороте, который как утверждается, связан с некоторыми глобальными процессами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Вьетнам
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar