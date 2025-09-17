Володин призвал чиновников снять розовые очки и перестать ездить по заграницам

Представители министерств должны последовать примеру депутатов и отказаться от отдыха за границей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится», — сказал спикер нижней палаты парламента.