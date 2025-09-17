Владимир Путин
17 сентября, 11:50

Володин призвал чиновников снять розовые очки и перестать ездить по заграницам

Обложка © Life.ru

Представители министерств должны последовать примеру депутатов и отказаться от отдыха за границей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Володин уточнил, что рассчитывает на более твёрдую поддержку СВО и курса, выбранного президентом России Владимиром Путиным для обеспечения благополучия страны, со стороны всех присутствующих в Госдуме.

Ранее в Госдуме выступили с предложением продлить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Автор инициативы Николай Новичков напомнил, что действующая норма вводилась в совсем другие времена и не учитывает современной нагрузки и ритма работы. В Московской федерации профсоюзов идею поддержали.

