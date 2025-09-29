Песков: РФ будет защищать своё воздушное пространство как суверенное государство
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поступит как суверенная страна, если кто-то будет сбивать объекты в её воздушном пространстве. Слова представителя Кремля приводит РИА «Новости».
«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — сказал он.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте смягчил риторику об уничтожении российских самолётов. Если накануне он призывал открывать огонь по нарушителям воздушных границ альянса, то позже уточнил, что не каждая ситуация требует применения силы. Если есть прямая опасность для граждан или военных, союзники вправе действовать максимально жёстко. Однако если угрозы нет — речь может идти только о сопровождении самолётов до выхода из воздушного пространства НАТО.
