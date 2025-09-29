Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде рассказала, что британский корреспондент Джеймс Делингпол изменил своё мнение о России после визита в страну. По её словам, Делингпол понял, что большая часть информации, публикуемая о РФ, не соответствует действительности.

В интервью «Известиям» Соня ван ден Энде назвала публикацию Делингпола смелым шагом, учитывая, что его семья и друзья пытались отговорить его от поездки. Журналистка уверена, что британец осознал масштаб лжи, распространяемой западными СМИ.

Соня ван ден Энде заверила, что всегда предлагает людям самим увидеть правду. Журналистка часто бывает в Петербурге и других городах РФ.

Делингпол, в свою очередь, рассказал журналу The Spectator, что был удивлён высоким уровнем безопасности на российских улицах, сравнив это с ситуацией в Великобритании. Он также высоко оценил развитую инфраструктуру и назвал московское метро «лучшим в мире».

