Аэропорты в Москве и Калуге возобновили работу

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуги (Грабцево). Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.

В ведомстве уточнили, что один самолёт, выполнявший рейс в Жуковский, был вынужден уйти на запасной аэродром.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 84 украинских беспилотника над различными регионами России. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью (24), Белгородской областью (21), Воронежской и Смоленской областями (по 9). Также беспилотники были уничтожены над Калужской, Московской, Орловской и Курской областями.