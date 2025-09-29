Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 05:50

ВСУ лишились бронемашины Humvee и гаубицы М777 при неудачной атаке в Сумщине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские войска потеряли боевую технику во время попытки контратаки в районе Алексеевки Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Противник провёл две контратаки в районе Алексеевки, успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции», — говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ предприняли две атаки, однако они были сорваны и закончились отступлением. В результате российские военные уничтожили бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777.

Российские военные лишили армию Зеленского ещё одного ЗРК Patriot
Российские военные лишили армию Зеленского ещё одного ЗРК Patriot

Ранее сообщалось, что в лесу под Синельниково в Харьковской области было окружено несколько украинских подразделений. Большинство из них уже уничтожено. В окружении оставались бойцы 57-й мотопехотной и 127-й механизированной бригад, численность которых на тот момент не превышала двух десятков человек.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar