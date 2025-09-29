Глава Республики Крым Сергей Аксёнов охарактеризовал политику Киева на территориях Донбасса и Новороссии как попытку порабощения, сходную с геноцидом. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС.

«На мой взгляд, всё это больше похоже на геноцид. Уверен, что в этой части российское государство может обеспечить безопасность, а дальше всё будет зависеть от нас. Только командная работа может повлиять на достижение тех результатов, которые ждут граждане на этих территориях», — сказал Аксёнов.

По его словам, киевский режим ущемлял права русских людей, пытаясь их «поработить» в рамках своего марионеточного государства. Глава Крыма добавил, что российское государство способно обеспечить безопасность на этих территориях.

Напомним, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года, а Крым и Севастополь воссоединились с РФ после референдума в марте 2014 года.

Схожее мнение ранее высказала и Мария Захарова, только говорила она не о Донбассе, а об Украине. По её словам, запад руками Владимира Зеленского реализует на Украине настоящий геноцид. Дипломат обратилась к гражданам Украины с риторическим вопросом, что останется от них, когда власти мобилизуют ещё 120 тысяч человек для отправки на фронт.