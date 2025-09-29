Как из сказки: У кладбища Петербурга обнаружили грибы необычайных размеров

Необычные грибы огромных размеров обнаружили в Санкт-Петербурге. Снимками находки поделилась фотограф Маори Мурр в соцсети «ВКонтакте».

В Петербурге нашли гигантские грибы у кладбища. Видео © VK / Маори Мурр

«Смотря на него почему-то сразу вспомнила «Алису в стране чудес». Даже страшно подумать, какая для сбора таких грибов нужна корзина», — написала она под публикацией.

По словам фотографа, грибы были замечены возле Смоленского кладбища на Васильевском острове.

В Петербурге нашли гигантские грибы у кладбища. Фото © VK / Маори Мурр

Мурр предположила, что ей попался головач гигантский — редкий съедобный гриб из семейства шампиньоновых.

