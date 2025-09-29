Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 05:59

Проезд по Крымскому мосту приостановлен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

По состоянию на 8:50 мск проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен. Информация следует из официального ресурса об оперативной обстановке на мосту.

В сообщении указано, что тем, кто находится на мосту или в зоне досмотра необходимо сохранять спокойствие и неукоснительно следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

«Символ перемен»: Life.ru испытал сухопутный маршрут в Крым
«Символ перемен»: Life.ru испытал сухопутный маршрут в Крым

Мост также перекрывали в ночь на пятницу, 26 сентября. Спустя некоторое время движение открыли.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar