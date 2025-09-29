Проезд по Крымскому мосту приостановлен

По состоянию на 8:50 мск проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен. Информация следует из официального ресурса об оперативной обстановке на мосту.

В сообщении указано, что тем, кто находится на мосту или в зоне досмотра необходимо сохранять спокойствие и неукоснительно следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Мост также перекрывали в ночь на пятницу, 26 сентября. Спустя некоторое время движение открыли.