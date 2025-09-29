Проезд по Крымскому мосту приостановлен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock
По состоянию на 8:50 мск проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен. Информация следует из официального ресурса об оперативной обстановке на мосту.
В сообщении указано, что тем, кто находится на мосту или в зоне досмотра необходимо сохранять спокойствие и неукоснительно следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
Мост также перекрывали в ночь на пятницу, 26 сентября. Спустя некоторое время движение открыли.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.