Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 сентября, 06:52

В Севастополе на время приостановили движение морского транспорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanok Sulaiman

В Севастополе утром в понедельник, 29 сентября, приостановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — говорится в сообщении ведомства.

Остановка движения длилась около 40 минут. Причины приостановки работы не уточняются. Временно между северной стороной города и центром организовано автобусное сообщение. К 9:03 мск движение возобновилось в обычном режиме.

Ранее сегодня было приостановлено движение по Крымскому мосту. Время возобновления движения неизвестно.

