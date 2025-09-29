Интервидение
29 сентября, 06:26

Бабушка и её шестилетний внук погибли в Подмосковье при атаке дронов ВСУ

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Трагедия произошла в Московской области минувшей ночью в результате падения обломков сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента погибли два человека, среди них — ребенок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Последствия украинской атаки в Подмосковье. Фото © Андрей Воробьёв

Всего над территорией региона, в районах Воскресенска и Коломны, было сбито четыре вражеских БПЛА. Падение обломков вызвало повреждения на территории двух частных домов в Воскресенске. Наиболее разрушительные последствия зафиксированы по адресу на улице Федотовской: там возник пожар, в огне которого погибли 77-летняя женщина и её пятилетний внук.

«Пострадавших, кроме указанного случая, нет. На месте работают экстренные службы. Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — добавил губернатор.

Напомним, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 24 — перехватили над Брянской областью.

