Наши бойцы уничтожили очередной танк ВСУшников в ДНР

Танк Т-72 Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Северск в Донецкой Народной Республике был уничтожен операторами беспилотных летательных аппаратов 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе огневой поддержки наступающих подразделений операторы БПЛА вскрыли передвижение техники ВСУ в районе Северска. В результате налёта был поражён танк Т-72 противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дроны продолжают вести активную работу в ближнем тылу противника, нанося удары по военной технике, складам, пунктам управления беспилотниками и позициям артиллерии ВСУ.

Ранее расчёт ударных БПЛА группировки войск «Днепр» в ходе доразведки зафиксировал редкую цель в Херсонской области — украинский танк M1 Abrams американского производства. Такие машины встречаются в регионе крайне редко и отметился, что обнаружение танка стало необычным событием.