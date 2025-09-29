В России предложили учредить День защитницы Отечества

Глава межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов выступил с инициативой об учреждении в России новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих. Соответствующее обращение было направлено председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

«От лица межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих (День Защитницы Отечества), ежегодно отмечаемого 29 сентября», — сказано в обращении.

Как пояснил Корсунов в беседе с РИА «Новости», эта дата выбрана неслучайно. Именно 29 сентября 1806 года Надежда Дурова, известная как кавалерист-девица, начала свою военную службу, обрезав косы и вступив в казачий полк под мужским именем. Впоследствии она стала первой в России женщиной-офицером, ординарцем фельдмаршала Кутузова и героем войн с Наполеоном.

Корсунов отметил, что Надежда Дурова является ярким примером русской женщины-воительницы, чья готовность к самопожертвованию и подвигам во имя Отечества имеет давнюю историю. Он также подчеркнул, что современные Вооруженные Силы активно задействуют женщин: по данным Минобороны, в армии служат свыше 350 тысяч женщин, из которых 45 тысяч носят воинские звания.

Учреждение новой памятной даты, по мнению автора инициативы, станет данью уважения героиням прошлого и настоящего, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее Life.ru рассказывал о пяти женщинах из Приморья, которые отправились на СВО в составе отряда добровольцев «Тигр». Все женщины прошли серьёзную подготовку и уже приступили к выполнению задач наравне с мужчинами.