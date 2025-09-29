Трое альпинистов выжили на Эльбрусе, несмотря на травму товарища и штормовой ветер

Трое незарегистрированных альпинистов, оказавшихся в бедственном положении на горе Эльбрус, успешно эвакуированы. Как напоминает SHOT, группа из трех человек была вынуждена оставаться на высоте около 5300 метров после того, как один из участников получил серьезную травму ноги.

Благодаря собственным усилиям всем троим удалось спуститься живыми. Однако один из альпинистов получил перелом лодыжки и теперь нуждается в длительном восстановлении. Погодные условия на высоте были суровыми: сильный ветер, достигавший 50 км/ч, оставил у двух других участников обветренные лица.

