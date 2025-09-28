Интервидение
Трое туристов из Белгорода застряли на высоте 5300 метров на Эльбрусе

Группа из трёх туристов застряла на высоте 5300 метров на Эльбрусе из-за травмы ноги одного из участников. Об этом сообщил SHOT.

По информации Telegram-канала, трое туристов оказались в сложной ситуации во время спуска с Эльбруса. Один из них получил травму ноги, что не позволило группе продолжить путь. Все трое, предположительно, из Белгорода.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. СК возбудил уголовное дело. В рамках расследования следователи задержали директора и главного инженера ООО «МКД Эльбрус».

