Сотни ресторанов в Киеве могут закрыться из-за оттока украинцев из страны

Массовый отъезд молодых мужчин в возрасте 18-22 лет за границу может привести к закрытию сотен ресторанов в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на представителей отрасли.

«Наелись. <…> Украинские рестораторы готовятся к неотвратимому кризису и закрытию заведений», — говорится в публикации.

Согласно данным исследования Work.ua, после снятия ограничений на выезд для мужчин 18-22 лет, каждый третий украинский работодатель столкнулся с уходом молодых сотрудников. Представители сферы общественного питания на Украине на данный момент прогнозируют неизбежный спад в ноябре. Они также отмечают значительное снижение числа посетителей и рост доходов, едва покрывающий инфляцию.

Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако недавно был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет. Уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации является уголовным преступлением и может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет.